Три новых случая коронавируса выявлено в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о трех новых случаях заражения коронавируса в Карелии.

«Один случай – у жителя поселка Мелиоративный Прионежского района из числа лиц, контактировавших с женщиной с подозрением на COVID-19. Симптомов заболевания нет. Находится на самоизоляции, получает лечение амбулаторно.



Два случая зарегистрировано в Петрозаводске. У сотрудника одного из немедицинских подразделений Больницы скорой медицинской помощи выявлена клиника коронавируса. В семье он заболел первым, по работе не соприкасался с оказанием медицинской помощи. Работал в отдельно стоящем здании, где нет больных, что говорит о бытовом способе заражения. Его жена – врач петрозаводской станции скорой помощи. Женщина обследуется. Параллельно проводятся противоэпидемические мероприятия.



Еще один петрозаводчанин обратился за медицинской помощью с симптомами респираторной инфекции, тест на COVID-19 оказался положительным. Пациент госпитализируется в Республиканскую инфекционную больницу», - сообщает министр.

Также он сообщает, что отныне все тесты на коронавирус будут проводиться в Петрозаводске. Лаборатория Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия – Центр гигиены и эпидемиологии – стала референц-центром по диагностике COVID-19.

