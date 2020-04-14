14 апреля 2020, 16:37
Карельская медицина пересаживается на мотоциклы
Мотоклуб «Ночные волки Карелии» занялся волонтерской работой
В отсутствие общественного транспорта в Петрозавдске мотоклуб «Ночные волки Карелии» помогает врачам добираться на работу и с работы, сообщает официальный паблик правительства «Республика Карелия».
«По принципу такси они создали чат, куда поступают заявки, откликается тот, кто может совершить поездку. Помогают также медикам, которые живут в отдаленных районах Петрозаводска, куда не могут добраться служебные автобусы, доставляющие врачей к утренним сменам»,
- сообщает паблик.
Также байкеры собрали средства и купили продукты для семей, которые сейчас оказались в тяжелой ситуации и шьют защитные маски.