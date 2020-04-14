Карельская медицина пересаживается на мотоциклы

В отсутствие общественного транспорта в Петрозавдске мотоклуб «Ночные волки Карелии» помогает врачам добираться на работу и с работы, сообщает официальный паблик правительства «Республика Карелия».

«По принципу такси они создали чат, куда поступают заявки, откликается тот, кто может совершить поездку. Помогают также медикам, которые живут в отдаленных районах Петрозаводска, куда не могут добраться служебные автобусы, доставляющие врачей к утренним сменам»,

- сообщает паблик.



Также байкеры собрали средства и купили продукты для семей, которые сейчас оказались в тяжелой ситуации и шьют защитные маски.