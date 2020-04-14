Автовокзал Петрозаводска будет закрыт до 24 апреля

ГУП РК “Карелавтотранс” продляет отмену рейсов автобусов с автовокзала Петрозаводска, сообщает сегодня сайт предприятия.

«Вниманию пассажиров: временная отмена всех рейсов по маршрутам Петрозаводского автовокзала продлена по 24 апреля 2020 г. Никакие рейсы на петрозаводском автовокзале не будут ни отправляться, не приниматься. Основание: распоряжение главы Карелии № 127-Р ОТ 12.03.2020. (в ред. от 14.04.2020 г.)»,

- сообщает «Карелавтотранс».

Напомним, движение общественного транспорта в Петрозаводске, также как пригородного и междугороднего, отменено или приостановлено в связи с режимом повышенной готовности.