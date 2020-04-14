В четверг петрозаводчан зовут сдать ртутьсодержащие отходы

Акция по сбору ртутьсодержащих отходов «Экомобиль» пройдет в Петрозаводске в этот четверг, сообщает пресс-служба мэрии. Организаторы призывают всех соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию.

Ртутьсодержащие отходы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте:

14:30 – 15:00 – Ключевая, у ТЦ «Десяточка»;

15:30-16:30 – Кукковка, у ТЦ «Добрыня»;

17:00-18:00 – Центр, у фонтана на Студенческом бульваре;

18:20-19:20 – Центр, бывшая территория рынка «Ленинградский»;

19:40-20:10 – Древлянка, у входа в магазин «Находка»;

20:20-21:00 – Перевалка, у дома №47 по ул. Чапаева со стороны ул. Пархоменко.

16 апреля «Экомобиль» проедет по традиционному маршруту. Уточняется, что по техническим причинам на маршруте в четверг будет работать фургон «РСТ» («Ремстройторг»).