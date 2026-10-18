Поезд «Ласточка» с часовой задержкой прибыл в Петрозаводск

Скоростной поезд «Ласточка» не смог вовремя отправиться из Петербурга из-за атак БПЛА

Фото: Петрозаводск говорит

Популярный скоростной электропоезд «Ласточка» сегодня, 18 октября, не смог по расписанию отправиться из Северной столицы в Петрозаводск. Отправление по графику в 06:33 оказалось невозможным из-за перебоев с электричеством, рассказали порталу «Петрозаводск говорит» пассажиры.

Минувшей ночью жители Карелии, находившиеся в Петербурге, проснулись от сигнала пожарной тревоги. Прибывшие на вокзал для отправления в карельскую столицу, они столкнулись с задержкой рейса. Как объяснили пассажирам, поезд не может отправиться по расписанию из-за отсутствия тяги. По словам собеседников, составы отправляли на другие вокзалы.

В результате «Ласточка» стартовала намного позже, в восьмом часу. В пути остановки были короче, чем должны быть по расписанию, рассказали нашей редакции. Поезд прибыл в карельскую столицу на час позже – не в 11:57, как должен был, а около 13 часов.

Напомним, после массированной ночной атаки беспилотников в Петербурге были повреждены ЛЭП. В результате часть города осталась без электричества.