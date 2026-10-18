Один погиб, один тяжелый: появились обновленные данные после атак БПЛА

Во время атаки вражеских дронов в Ленобласти один человек погиб и пятеро ранены

Фото: Петрозаводск говорит

Один человек погиб и пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Петербург и Ленобласть. В Северной столице повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных.



Силы МЧС продолжают тушить пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, одной из нефтебаз и промышленных складах в Ленобласти. Об этом сообщил канал «Радар Карелии» на платформе MAX.

Во Всеволожске обломки беспилотника попали в один из домов, возник пожар в квартире, на место оперативно прибыли все службы, медики осмотрели 10 человек. Сообщил председатель комитета информационной политики Ленобласти Никита Донцов. На месте работают специалисты для оценки ущерба.

У некоторых пострадавших в основном диагностированы признаки отравления угарным газом, от госпитализации люди отказались. В больницу доставили мать с тремя детьми – детям требуется наблюдение медиков. Уточняется, что угрозы их жизни нет.

По информации «Фонтанки», погиб мужчина в Невском районе – осколки попали в автомобиль. Из пострадавших один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Ленобласть и Петербург этой ночью подверглись самой мощной с лета массированной атаке беспилотников.