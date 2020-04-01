В Карелии выявлены магазины и общепит, нарушившие запрет на работу

За минувшие три дня карельским полицейским поступило более 100 сообщений о предприятиях, которые продолжили работу, несмотря на временный запрет, введенный распоряжением губернатора.

Как сообщает пресс-служба МВД по Карелии, информация по трети обращений подтвердилась. Общепит и непродовольственные магазины и магазины, не реализующие товары первой необходимости, предприятия по оказанию услуг продолжили свою деятельность в Петрозаводске, Сортавале, Костомукше, Пряже, Олонце, Кеми, Суоярви, Лахденпохье. Материалы по ним направили в Роспотребнадзор.

С 1 апреля в республике действует режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать квартиру без веской причины. Разрешается обращаться за экстренной медицинской помощью, ездить на работу, ходить в ближайший магазин или аптеку. Покидать квартиру разрешается в случае необходимости ухода за пожилыми и инвалидами. Продажа алкоголя разрешена в промежуток с 10 до 14 часов. Жителей просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других людей на улицах, магазинах и иных местах.

Также сотрудники правоохранительных органов проверяют, как граждане соблюдают карантин. С 28 марта четыре нарушения самоизоляции были выявлены в Костомукше, Калевале и Петрозаводске. Материалы направлены в суд.

Ранее рейды по аптекам и торговым учреждениям провел глава Карелии. Подробнее здесь. Сотрудники мэрии также проверяют торговые точки.