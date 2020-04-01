Парфенчиков провел рейд по ЦСК, аптекам и «Лотос Плаза»

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков провел рейд по аптекам и торговым учреждениям Петрозаводска с целью выяснения исполнения распоряжения об ограничительных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сперва губернатор посетил аптеку «Карелфарм». Губернатор удостоверился, что в учреждение поступило большое количество медицинских масок, изготовленных в учреждениях УФСИН республики.

Далее Артур Парфенчиков съездил в гипермаркет ЦСК. Глава Карелии заверил, что с 1 апреля строительные гипермаркеты, как относящиеся к федеральной сети, так и местные, должны быть закрыты.

В ТРК «Лотос Плаза» Артур Парфенчиков узнал, что примерно 2100 сотрудников прекратили работу в связи с распоряжением губернатора. Глава республики убедился, что торговый центр закрыт.

Напомним, что с 1 апреля глава Карелии ввел в республике режим всеобщей самоизоляции. Меры направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции в регионе.