Глава администрации сменился в Медвежьегорском районе

Глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев покинул свой пост сегодня, 30 марта. Теперь обязанности главы районной администрации исполняет бывший замминистра по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Карелии Максим Антипов, сообщает газета «Вперед, Медвежьегорск».

Максим Антипов является уроженцем Рыбинска. После окончания Петрозаводского педагогического училища №1 и Карельского государственного педагогического института работал тренером и заместителем директора спортшколы. С 2007 представлял Госкомитет РК по спорту и делам молодежи.

Самбист Максим Антипов известен в республике своими спортивными победами: он является неоднократным чемпионом РФ, обладателем кубка России, Серебряным призером чемпионатов мира и Кубка мира по самбо и обладателем многих других наград.