31 марта 2020, 21:55
Общество

31 марта: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Микроавтобус протаранил три автомобиля в Петрозаводске и уехал. Дорожная авария на Кукковке попала в объектив городской камеры наблюдения.

Синоптики рассказали, когда придет погода, убивающая коронавирус. В жару вирус сможет выживать на поверхностях не по три дня, а всего лишь несколько часов.

Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска. Россиянам посоветовали обращаться в трудовую инспекцию в случае нарушения их прав в период пандемии коронавируса.

В Карелии более 10 тысяч человек отправлены на самокарантин. За сутки число людей на самокарантине по коронавирусу увеличилось на 1105 человек.

Петрозаводчане атакуют аптеку «Карелфарм» на улице Володарского. Приличная очередь образовалась за льготными лекарствами в одном из аптечных пунктов карельской столицы.

На дорогах Петрозаводска за сутки отловили семерых пьяных водителей. Нарушителям ПДД грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

В Карелии увеличен максимальный размер пособия по безработице. Для жителей Карелии максимальный размер пособия по безработице будет увеличен на районный коэффициент в зависимости от района проживания.

Минюст: регистрация браков будет производиться дистанционно. Свадьба онлайн: чиновники успокоили желающих поскорее скрепить семейные узы. Впрочем, новобрачным все равно придется обойтись без торжественной регистрации.

Снег и ветер обрушатся на Карелию. МЧС предупреждает жителей о ветре порывами до 18 м/c и сильном снеге 1 апреля.

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