31 марта: главные видео, фото и новости дня

– Микроавтобус протаранил три автомобиля в Петрозаводске и уехал. Дорожная авария на Кукковке попала в объектив городской камеры наблюдения.

– Синоптики рассказали, когда придет погода, убивающая коронавирус. В жару вирус сможет выживать на поверхностях не по три дня, а всего лишь несколько часов.

– Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска. Россиянам посоветовали обращаться в трудовую инспекцию в случае нарушения их прав в период пандемии коронавируса.

– В Карелии более 10 тысяч человек отправлены на самокарантин. За сутки число людей на самокарантине по коронавирусу увеличилось на 1105 человек.

– Петрозаводчане атакуют аптеку «Карелфарм» на улице Володарского. Приличная очередь образовалась за льготными лекарствами в одном из аптечных пунктов карельской столицы.

– На дорогах Петрозаводска за сутки отловили семерых пьяных водителей. Нарушителям ПДД грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

– В Карелии увеличен максимальный размер пособия по безработице. Для жителей Карелии максимальный размер пособия по безработице будет увеличен на районный коэффициент в зависимости от района проживания.

– Минюст: регистрация браков будет производиться дистанционно. Свадьба онлайн: чиновники успокоили желающих поскорее скрепить семейные узы. Впрочем, новобрачным все равно придется обойтись без торжественной регистрации.

– Снег и ветер обрушатся на Карелию. МЧС предупреждает жителей о ветре порывами до 18 м/c и сильном снеге 1 апреля.