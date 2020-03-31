Микроавтобус протаранил три автомобиля в Петрозаводске и уехал

В ночь на 29 марта на Кукковском кольце произошло необычное ДТП. Инцидент с участием нескольких автомобилей попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах, снятых в полночь, видно, как некий микроавтобус, неуверенно двигаясь по дороге, влетает в припаркованный у обочины автомобиль. После этого эту машину отбрасывает на расположенный впереди автомобиль, а тот - на следующий. В итоге поврежденными оказались три припаркованных транспортных средства.

Водитель - виновник аварии с места ДТП скрылся, даже не остановившись. Ролик был опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».