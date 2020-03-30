Два автомобиля столкнулись на пустой дороге в Петрозаводске

Сегодня в 10:04 в карельской столице на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина произошла авария с участием двух легковых автомобилей, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлели момент ДТП.

Судя по кадрам, ДТП произошло, когда один участник аварии выезжал на перекресток по улице Красноармейская на запрещающий сигнал светофора. В это же время второй автомобиль выезжал на перекресток со стороны Железнодорожного вокзала.

Как сообщает издание, к счастью, обошлось без жертв. Транспортные средства получили механические повреждения.