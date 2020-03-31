Снег и ветер обрушатся на Карелию

МЧС по Карелии предупреждает жителей и гостей республики о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение суток 1 апреля в отдельных районах Карелии сохранится ветер юго-западного, южного направления. Порывы будут достигать 15-18 м/c.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Вечером 31 марта, ночью и утром 1 апреля местами по республике, преимущественно по северным и западным районам ожидается сильный снег. Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Калевальский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы.

Существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах.