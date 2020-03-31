Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 31 марта

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер днем юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, +2.

31 марта в Карелии также облачно с прояснениями. Днем ожидается местами небольшой снег, метель. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер днем юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем в пределах -3, +2.

В Калевале днем -1;

В Медвежьегорске днем +1;

В Пудоже днем +1;

В Сортавале днем +3;

В Суоярви днем 0.

Прогноз от федеральных и республиканских метеорологов на ближайшую неделю с 31 марта по 5 апреля - здесь. Ранее МЧС предупредило жителей республики об усилении ветра.