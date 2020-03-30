В Карелии местами похолодает до минус 17 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -8, -10. Днем 0, +2.

31 марта в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, метель. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня местами с порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы в пределах -7, -12, местами похолодает до -17. Днем в пределах -3, +2.

В Калевале ночью -5, днем -1;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +1;

В Пудоже ночью -7, днем +1;

В Сортавале ночью -2, днем +3;

В Суоярви ночью -4, днем 0.

Прогноз от федеральных и республиканских метеорологов на ближайшую неделю с 31 марта по 5 апреля - здесь. Ранее МЧС предупредило жителей республики об усилении ветра.