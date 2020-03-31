Представитель Минздрава предостерег россиян, скупающих имбирь

Глава Минздрава республики Крым Игорь Чемоданов посоветовал не увлекаться поеданием имбиря. Самое действенное средство профилактики от новой коронавирусной инфекции - это самоизоляция, уверен чиновник.

«То, что имбирь не медицинское изделие - это факт. Это даже не лекарственный препарат. То, что это полезный корень – это действительно так, но это не панацея. Если кто-то написал, что корень имбиря в сочетании с еще каким-то продуктом излечит на сто процентов, то это совсем не так. Да, это даст какой-то эффект, но этот эффект должен быть комплексным. Он не должен заключаться исключительно в поедании имбиря»,

- цитирует слова Чемоданова РИА Новости.

Он добавил, что особенно осторожно к этому продукту стоит отнестись людям с хроническими заболеваниями печени, для которых имбирь может быть опасен. «Нужно правильно относиться к своему здоровью. Также в лечении вируса не помогает и парацетамол. Это не противовирусный препарат, поэтому поедать его пачками абсолютно бесполезное дело, тем более, можно опять же получить осложнение в виде гастрита и язвенной болезни желудка. Все должно быть в меру и по показаниям», - подытожил чиновник.