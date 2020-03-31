Петрозаводчанин ловко стащил кошелек из сумки прохожей

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора: мужчина украл кошелек из сумки покупательницы гипермаркета. В бумажнике находилось 20 тысяч рублей. Инцидент произошел 29 марта на территории торговой точки, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Через некоторое время после совершения кражи, карманник решил вернуться на место преступления, вероятно, в поисках новой жертвы. Но мужчине не повезло - его узнали работники гипермаркета, которые и вызвали на подмогу росгвардейцев.

Заметив сотрудников Росгвардии, мужчина пустился в бега, но вскоре был пойман. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.