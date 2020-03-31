В Карелии ограничат продажу алкоголя

Введение режима всеобщей самоизоляции в Карелии затронуло и существующие правила продажи алкогольных напитков: продажа спиртного на территории республики теперь разрешается только с 10 до 14 часов. Соответствующие указания Артура Парфенчикова содержатся в опубликованном сегодня распоряжении. Ограничения вступят в силу уже завтра, 1 апреля.

«Кроме того, мы ограничиваем продажу алкоголя с 10 до 14 часов»,

- отметил глава на своей личной странице в соцсети.

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии». Жесткий режим в связи с угрозой коронавируса начнет действовать с 1 апреля.

Режим всеобщей самоизоляции будет означать запрет выхода из дома. Исключения составят походы в продуктовый магазин и аптеку, на работу, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, обращение за экстренной медицинской помощью.

Для нарушителей будут предусмотрены штрафы. Ранее стало известно, что Госдума ужесточила наказание для нарушителей карантина.