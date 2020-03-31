Меры поддержки бизнеса можно будет обсудить на антикризисных вебинарах

Корпорация развития Республики Карелия информирует представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг, туризма, социального предпринимательства и пищевой промышленности о проведении вебинаров по антикризисным мерам поддержки в режиме ВКС.

На вебинарах будут обсуждаться новые меры поддержки бизнеса Карелии, в том числе введённые в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Желающие присоединиться к дискуссии (не более 10 участников) могут подать заявку на электронный адрес cpp@kr-rk.ru либо по телефонам 8 (800) 100-29-80 или 8 (8142) 44-54-00. Желающие принять участие в мероприятии в районах республики могут обратиться в своим инвестиционным уполномоченным.