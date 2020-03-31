Главврач просит минимизировать посещения поликлиник

Текущая неделя объявлена Президентом нерабочей. И многие решат посвятить эту неделю заботе о своем здоровье: например, пойти в поликлинику к профильному врачу по той или иной болезни. Главврач петрозаводской поликлиники № 4 Ольга Билко убедительно просит этого не делать. С поликлиникой существует телефонная и электронная связь. Можно связаться и выписать рецепт дистанционно. Потом же получить его в регистратуре. Выдадут рецепт и родственникам пациента. Главврач требует минимизировать посещение поликлиник, потому как здесь находятся реально инфицированные люди, и риск заразиться в поликлинике чрезвычайно высок.

«Уважаемые горожане, я очень прошу вас минимизировать походы в поликлинику. Все плановые осмотры и консультации откладываются. Поликлиника работает для неотложной помощи и для пациентов, которым грозит ухудшение состояния здоровья. Все плановые записи, что уже имели место, будут обязательно осуществлены после окончания карантинных мероприятий»,

- обратилась к горожанам депутат Петросовета, главврач поликлиники № 4 Ольга Билко.

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