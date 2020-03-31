31 марта 2020, 11:11
Происшествия

На дорогах Петрозаводска за сутки отловили семерых пьяных водителей

Нарушителям ПДД грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет

Нетрезвых водителей продолжают выявлять на дорогах столицы Карелии. По сообщению дорожной полиции, в течение прошедших суток в Петрозаводске были отстранены от руля семь водителей с признаками опьянения. Один из них отказался пройти медосвидетельствование, двоих направили на медицинское освидетельствование. В отношении четырех составлены административные протоколы за вождение в состоянии опьянения.  

«3 водителя сели за руль нетрезвыми в промежуток времени с 17.50 до 18.50, 4 водителя - любители ночной езды - с 01.00 - 03.00»,

- уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что за управление автотранспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность.

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Метки: 
Госавтоинспекция
новости петрозаводска
опьянение
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дороги
безопасность