Меры соцподдержки будут продлены жителям Карелии автоматически

Региональные меры социальной поддержки назначенные ранее, срок продления или переоформления которых наступает с 25 марта 2020 года, будут продлены автоматически на полгода без личного обращения граждан, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

К таким мерам социальной поддержки относятся:

- пособие на ребенка в соответствии с Законом РК № 927-ЗРК от 16.12.2005;

- социальное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет в соответствии с Законом РК № 927-ЗРК от 16.12.2005;

- социальное пособие в соответствии с ведомственной целевой программой «Адресная социальная помощь на 2020 год».



Ранее для подтверждения права на ряд региональных мер социальной поддержки необходимо было периодически (1 раз в полугодие, в год) самостоятельно предоставлять документы об уровне дохода, а также документы, содержащие ряд других сведений.

Личный прием граждан для обращения за первичным назначением мер социальной поддержки будет осуществляться только по предварительной записи по телефонам отделений:

1.Отделение Центра в г. Петрозаводске и Прионежском районе (814-2) 78-38-24, 76-56-04, 44-54-01, 8-905-299-95-81;

2. Отделение Центра в Беломорском районе (814-37) 5-20-61;

3. Отделение Центра в Калевальском районе (814-54) 4-12-13;



4. Отделение Центра в Кемском районе (814-58) 7-18-57, 8-964-317-85-39;

5. Отделение Центра в Кондопожском районе (814-51) 7-60-98, 8-911-420-30-47;

6. Отделение Центра в г. Костомукша (814-59) 5-15-32;

7. Отделение Центра в Лахденпохском районе (814-50) 4-54-97;

8. Отделение Центра в Лоухском районе (814-39) 5-13-35;

9. Отделение Центра в Медвежьегорском районе (814-34) 5-14-48;

10. Отделение Центра в Муезерском районе (814-55) 3-38-48, 3-33-36;

11. Отделение Центра в Олонецком районе (814-36) 4-10-57, 8-906-208-55-88;

12. Отделение Центра в Питкярантском районе (814-33) 4-49-95;

13. Отделение Центра в Пряжинском районе (814-56) 3-18-42, 3-14-95;

14. Отделение Центра в Пудожском районе (814-52) 5-39-08;

15. Отделение Центра в Сегежском районе (814-31) 4-20-06;

16. Отделение Центра в Сортавальском районе (814-30) 4-82-20;

17. Отделение Центра в Суоярвском районе (814-57) 5-10-21.