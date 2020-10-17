В Карелии выросло число умерших от коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в республике умер еще один человек от коронавируса.

По сообщению оперативного штаба, скончалась жительница поселка Матросы Пряжинского района, 1937 года рождения. У пациентки были сопутствующие хронические заболевания. Женщина умерла в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Таким образом, общее количество жерт коронавируса в Карелии возросло до 44 человек. (фото на главной interfax.ru)