Ограждения за 2,5 миллиона рублей появятся на улицах Петрозаводска

В столице Карелии для безопасности пешеходов и водителей устанавливают дорожные ограждения. Как пояснили в администрации города, работы ведутся на основании решения Петрозаводского городского суда, принятого еще в 2016 году.

В конце сентября мэрия заключила муниципальный контракт на установку тысячи погонных метров пешеходных ограждений. Стоимость выполнения работ составляет около 2,5 миллионов рублей.

Завершить работы планируют в ноябре. Ограждения установят на перекрестках улиц Шотмана и Краснофлотской, Антикайнена и Гоголя, Шотмана и Чапаева, Репникова и Антонова, Антикайнена, Ленинградской и Первомайского проспекта, проспекта Александра Невского и улицы Варламова, в районе домов № 4 на улице Антикайнена и № 78 на Первомайском проспекте.



Также на Чапаева меняют пешеходные ограждения. Работы ведутся в рамках заключенного в апреле муниципального контракта, стоимостью около 4,7 миллионов рублей. Контракт предусматривает замену более четырех тысяч погонных метров ограждений.

На сегодняшний день в Петрозаводске установлено более девяти тысяч погонных метров ограждений. Работы проведены в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». В мэрии сообщили, что деньги из бюджета города на эти цели не расходовались, так как заказчиком работ выступило министерство внутренних дел РФ. (фото на главной пресс-центр администрации города)