Ограничительные меры, первый снег и пьяные девицы. Картина дня

В Карелии из-за роста заразившихся СOVID-19 не стали пока вводить ограничительные меры, синоптики рассказали, что предзимье вступило в полноправные права в республике, от пьяных девиц пострадали двое мужчин в Прионежском районе – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Глава Карелии Артур Парфенчиков не стал вводить ограничительные меры из-за роста количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией. СOVID-19 за минувшие сутки выявлен у 95 человек. У всех наблюдаются симптомы заболевания, в том числе у 29 человек – средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Школьников, учащихся колледжей и студентов продолжают переводить на удаленку.

Фото с osnmedia.ru

– Мост через полноводную реку Вама сожгли несколько лет назад, «чтобы чужаки сюда не ездили». Но и сегодня там, где кончается дорога, стоят несколько машин, палатка, горит костер... Кто-то отчаянный умудрился даже переправить на противоположный берег свою иномарку... Смотрим, что осталось от трехсот исторических деревень Пудожского района, и кто в них живет в материале нашего журналиста Ольги Малышевой.

Фото Ольги Малышевой

– Первый робкий снег сегодня утром выпал в Петрозаводске. «Он растаял, но обещал вернуться»?. Очередной циклон устремится на север. Это приведет к резкому усилению осадков в европейской части России. При этом из-за мощного холодного потока севернее и западнее линии Орел – Великий Новгород – Пермь дожди будут переходить в снег. То есть снег стоит ожидать и в Карелии. Портал «Петрозаводск говорит» публикует прогноз погоды от республиканских и федеральных метеорологов на ближайшую неделю.

Фото ptzgovorit.ru

– Авиакомпания S7 Airlines возобновляет полеты между Петрозаводском и Москвой. Это произойдет 26 декабря, сообщается в пресс-релизе перевозчика. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземляется в Москве в 16:35.

– Забавная история произошла в Карелии. Петрозаводчанки устроили дикий автостоп после отдыха на природе. Прионежский район. Три подвыпившие девицы, стоя на обочине, ловят попутку. Машины пролетают мимо, игнорируя красавиц. И тут их посещает мысль: «У нас же есть сапоги!». Один из них, снятый с прекрасной ножки, летит в проезжающий мимо автомобиль. Машина останавливается... Это повторялось дважды в течение часа. Результат – два заявления в полицию. Одна из барышень сломала руку мужчине, пытаясь вытащить его из салона, другая помяла автомобиль своим телом, усевшись на капот.