Пьяная петрозаводчанка помяла чужой автомобиль своим телом

В полицию Прионежского района поступило заявление от 28-летнего жителя Петрозаводска, сообщает в своем паблике МВД Карелии.

В вечернее время житель карельской столицы, возвращаясь из района в город, проехал мимо трех голосующих женщин.

Подвозить он их не хотел, поэтому проехал мимо. Одна из дам, разозлившись, бросила в авто петрозаводчанина обувь.

Водитель остановился. Выйдя из иномарки, он решил усмирить недовольную женщину. Однако босая барышня и ее подруги проявили агрессию: они потребовали, чтобы горожанин бесплатно довёз их до Петрозаводска.

Услышав отказ, все та же босая незнакомка запрыгнула на капот седана и, не рассчитав своего веса, повредила кузов автомобиля. Ущерб составил 16 000 рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую – 32-летнюю петрозаводчанку.

По ее словам, на такой поступок женщину толкнуло состояние алкогольного опьянения и невозможность вернуться в город.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Фото из группы МВД по Республике Карелия.