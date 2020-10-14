14 октября 2020, 14:58
Происшествия

Полиции Петрозаводска требуется помощь в поисках мужчины

Разыскиваемого мужчину заподозрили в соверешнии преступления

Петрозаводская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в имущественном преступлении.

Пресс-служба МВД лишь опубликовала фотографию разыскиваемого. На ней мужчина в желтой жилетке, а на лице спущенная медицинская маска. В руках у разыскиваемого - пакет.

Полиция просит бдительных петрозаводчан, которые, возможно узнали мужчину, позвонить по номеру: +7-953-545-37-48. (фото на главной inalmaty.kz)

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Метки: 
Розыск
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