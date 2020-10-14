14 октября 2020, 14:58
Полиции Петрозаводска требуется помощь в поисках мужчины
Разыскиваемого мужчину заподозрили в соверешнии преступления
Петрозаводская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в имущественном преступлении.
Пресс-служба МВД лишь опубликовала фотографию разыскиваемого. На ней мужчина в желтой жилетке, а на лице спущенная медицинская маска. В руках у разыскиваемого - пакет.
Полиция просит бдительных петрозаводчан, которые, возможно узнали мужчину, позвонить по номеру: +7-953-545-37-48. (фото на главной inalmaty.kz)