Полиции Петрозаводска требуется помощь в поисках мужчины

Петрозаводская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в имущественном преступлении.

Пресс-служба МВД лишь опубликовала фотографию разыскиваемого. На ней мужчина в желтой жилетке, а на лице спущенная медицинская маска. В руках у разыскиваемого - пакет.

Полиция просит бдительных петрозаводчан, которые, возможно узнали мужчину, позвонить по номеру: +7-953-545-37-48. (фото на главной inalmaty.kz)