Парфенчиков рассказал об ограничительных мерах в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в ближайшее время ограничительные меры в республике из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вводиться не будут. В то же время будут ужесточены требования к ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Об этом он заявил сегодня в ходе «прямой линии», которая проходит в режиме онлайн на его странице в соцсетях.

По словам Парфенчикова, с одной стороны, его расстраивает суточный рост числа инфицированных, с другой, глава республики прекрасно понимает, что роста больных с тяжелой и крайне тяжелой формой протекания болезни не наблюдается.

На сегодняшний день в Карелии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 258 человек. Из них 249 – средней тяжести, 6 – тяжелых, 3 – крайне тяжелых, которые подключены к аппаратам ИВЛ. 36 процентов коечного фонда остается свободным.

«Большой процент больных средней тяжести дает возможность для маневра», – считает глава Карелии.

Кроме того, не так сильно вырос по сравнению с прошлым годом общий уровень внебольничных пневмоний (плюс 30%), а смертность от этой болезни осталась на прежнем уровне. Общая ситуация с ОРВИ тоже радует. Эпидпорог не достигнут. Он ниже на 18 процентов. Все эти факторы снижают нагрузку на медицинских работников.

Парфенчиков отметил, что Роспотребнадзор и Минздрав РК отслеживают, откуда приходит вирус. Это прежде всего межсемейные контакты, общение в трудовых коллективах и офисах, общественный транспорт, торговля и сфера услуг. Бороться с вирусом при таком распространении можно, исключительно соблюдая противоэпидемические меры.

В связи с этим, заявил Парфенчиков, ведется работа по созданию четких формулировок, запрещающих обслуживать граждан без медицинской маски или не соблюдать социальную дистанцию.

«Вошел гражданин без маски в общественный транспорт, автобус встал. Будем эти вещи строго контролировать», – сказал он.

Глава Карелии не исключает, что в будущем будут введены небольшие ограничения. В частности, рассматривается вопрос об ограничении мероприятий внутри помещений до 50 человек. Сфере услуг разрешить работать только по записи. А также есть идея ограничить некоторые мероприятия досуга: например, дискотеки.

«Сейчас мы ищем формулировки. Эти ограничения будут носить обязательный порядок», – сказал Парфенчиков.

Есть и рекомендательные меры. В частности, власть просит работодателей сократить одномоментное нахождение на работе до 50 процентов сотрудников за счет разграничения работы по времени и отправки части работников на удаленный режим.