16 октября 2020, 18:41
Мэрия провела рейд по торговым центрам Петрозаводска
По итогам инспектирования на одного из предпринимателей составлен протокол об административном правонарушении
Специалисты мэрии Петрозаводска провели очередной рейд по торговым центрам карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе инспекции проверялось соблюдение противоэпидемиологических правил как сотрудниками магазинов, так и покупателями. Специалисты следили за тем, соблюдается ли социальная дистанция, используются ли средства индивидуальной защиты, имеются ли санитайзеры и защитные экраны.
На одного из индивидуальных предпринимателей был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение санитарных требований. В мэрии пообещали продолжить рейды. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска