Мэрия провела рейд по торговым центрам Петрозаводска

Специалисты мэрии Петрозаводска провели очередной рейд по торговым центрам карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе инспекции проверялось соблюдение противоэпидемиологических правил как сотрудниками магазинов, так и покупателями. Специалисты следили за тем, соблюдается ли социальная дистанция, используются ли средства индивидуальной защиты, имеются ли санитайзеры и защитные экраны.

На одного из индивидуальных предпринимателей был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение санитарных требований. В мэрии пообещали продолжить рейды. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска