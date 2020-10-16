Построенный детский сад никак не могут открыть под Петрозаводском

Родители села Заозерье находятся в растерянности: новое здание детского сада на 200 детишек уже который месяц стоит закрытым, а чиновники все время обещают его открыть скоро.

Что-то с этим садиком не заладилось с самого начала. Еще в 2013 году администрация села сообщила жителям, что скоро у них появится новое здание детсада, взамен старого, деревянного, одноэтажного, расположенного на болоте. Однако строительство началось только спустя почти семь лет, правда, строился он быстро, рос как на дрожжах, и в апреле администрация МДОУ №9 «Теремок» получила новое здание, и работа по обустройству началась.

В июне почти 100 мам получили направления на поступление своих детей в МДОУ №9 «Теремок»: с 1 сентября новый сад приглашал малышей к себе. Однако, 1 сентября открытие так и не состоялось, несмотря на красивые телевизионные репортажи с участием республиканских чиновников, которые «держат этот вопрос на личном контроле».

На обращение родителей к администрации сада с просьбой проинформировать их о сроках открытия нового здания детского сада, руководство учреждения сообщало, что ждет необходимой документации на осуществление образовательной деятельности.

Родители продолжали ждать и обменивались всеми новостями в социальных сетях. И вот в середине сентября 200 мам и пап пригласили на первые родительские собрания по новому адресу. Родителям провели экскурсии по группам: большие светлые помещения, новая мебель, просторные спальни, прачечная, музыкальный зал, яркие игровые комплексы, площадка для прогулок. Нет только пищеблока... На собрании администрация сада сообщила родителям, что проблема решается, счет идет на дни. В сентябре все дети пойдут в новый сад.

Сегодня 16 октября, сад так и не открыт.

Мы попросили министерство образования Карелии объяснить, почему практически готовый детский сад не может принять детей почти полгода?

— Учреждение пока не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности. Сейчас идет работа по получению разрешительных документов, — пояснили в министерстве. — Как только они будут получены, министерство оформит лицензию буквально за два дня.

Выяснилось, что разрешительные документы выдает Роспотребнадзор. Почему так долго их нет, что его не устраивает, в министерстве обещали уточнить.

Между тем, как рассказывают жители Заозерья, многие семьи смело переехали из города в село, зная, что скоро их дети пойдут в новый сад, правда, у некоторых за эти годы, что идут разговоры, дети уже пошли в школу. Другие ломают голову, с кем оставить ребенка, пока родители на работе? Кто-то нанимает няню, кто-то просит бабушек посидеть с внуками, а кто-то просто водит детей с собой на работу, и это несмотря на то, что в условиях пандемии это очень опасно.

Родители недоумевают, почему же нельзя было получить разрешительные документы раньше, ведь сад стоит с апреля и ждет своих маленьких воспитанников? Фото m.alterainvest.ru