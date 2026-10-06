Карельские бойцы учатся отражать атаки беспилотников

Наставники помогают участникам мобильных огневых групп научиться отражать угрозу с воздуха

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Участники мобильных огневых групп из Карелии проходят подготовку в Мурманской области. За два месяца очередная группа бойцов должна освоить основы огневой, тактической, медицинской подготовки и другие дисциплины, которые помогут выполнять задачи по защите критически важной инфраструктуры региона, сообщается в официальных источниках. Участники обеспечены снаряжением и вещами, питанием.

За подготовкой бойцов следят наставники с реальным боевым опытом. Участники мобильных огневых групп учатся стрелять по летящим целям, отрабатывают взаимодействие в составе группы, выбор огневых позиций и маскировку.

«В первую очередь отрабатываем навыки владения оружием и базовые умения, которые могут пригодиться при отражении нападения с использованием БПЛА. Среди жителей Карелии готовятся защищать небо над родной республикой как совсем молодые и не имеющие боевого опыта, так и бывшие военнослужащие»,

- отметил командир отряда «БАРС Карелия».

Кандидаты в ряды мобильных огневых групп подписывает контракт с Минобороны РФ как резервист, проходит обучение и выполняет задачи в составе мобильной огневой группы на территории Карелии.