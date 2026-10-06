Российский рынок автокредитования вырос с начала года более чем на 20%

По оценкам ВТБ, покупателей привлекают выгодные условия от производителей, которые берут на себя часть расходов по кредиту

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За девять месяцев 2026 года россияне оформили в банках автокредитов более чем на 1,4 трлн рублей — на 22% больше, чем годом ранее. Сентябрь после августовского ускорения отметился снижением выдач: они сократились примерно на 2% к предыдущему месяцу и составили порядка 179 млрд рублей.

По прогнозу ВТБ, по итогам 2026 года рынок автокредитования прибавит 15% и достигнет объёма около 2 трлн рублей.

Сам банк с начала года выдал свыше 94,7 тыс. автокредитов почти на 137 млрд рублей. В годовом выражении число сделок выросло на 13%, а объём — на 67%.

Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей: они берут на себя существенную часть стоимости кредита и делают платёж необременительным для заемщика. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году,

— прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.