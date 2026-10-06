Карельским студентам предлагают стипендию за проекты в заповедниках

Подать заявку на поддержку от Президентского фонда природы можно до 12 октября

Фото: Петрозаводский государственный университет (ВК)

Конкурс создан для студентов, которые хотят связать свое будущее с охраной окружающей среды и готовы предложить собственные идеи для заповедников и национальных парков.

Участвовать могут студенты вузов, подготовившие план участия в развитии системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ограничений по формату нет: подойдет научное исследование, практическая работа или проект по экологическому просвещению. Главное — привязка к действующей ООПТ.

Имена победителей назовут в ноябре, тогда же начнутся выплаты. Они будут идти до августа 2027 года включительно. Ежемесячно победители будут получать 30 тысяч рублей (26,1 тысячи — на руки после вычета НДФЛ).

Зарегистрироваться и загрузить материалы проекта можно на сайте программы заповеднаястипендия.рф. Там же опубликованы требования к оформлению плана, критерии оценки и ответы на частые вопросы — они также доступны в официальном сообществе программы.

Стипендиальная программа — не единственное направление работы Президентского фонда природы: фонд поддерживает и другие природоохранные инициативы. В 2026 году финансирование получили пять проектов из Карелии. Среди них — инициатива сотрудников заповедника «Кивач» и КарНЦ РАН: восстановление численности молоди лосося и оценка состояния колонии моллюсков жемчужницы в реке Суна.