Суд восстановил на работе незаконно уволенного работника в Карелии

У работодателя вскрылись нарушения при увольнении работника

Фото: Петрозаводск говорит

Инцидент с непонятным увольнением произошел в мае текущего года в Кемском округе в одной из организаций. Там работодатель прекратил трудовые отношения с работником по совместительству на основании якобы поступившего от сотрудника заявления об увольнении. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Уволенный работник обратился в суд. В итоге суд совместно с прокурором рассмотрел гражданское дело о восстановлении на работе. Как отметили в надзорном ведомстве, при изучении письменных доказательств вскрылись нарушения трудовых прав работника.

Прокурор потребовал удовлетворить иск работника и вынести в адрес работодателя частного определения по факту выявленных нарушений закона.

Суд принял решение о восстановлении истца на работе и удовлетворил ходатайство прокурора о вынесении частного определения в адрес работодателя.