Более 400 жителей поселка на берегу Водлы получат стабильный интернет

В ряде населенных пунктов Карелии появится мобильная связь и Интернет

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Интернет проведут в поселок Пудожского района. Цифровое неравенство устранят в Подпорожье. В населенном пункте установили базовую станцию. В Минтрансе Карелии говорят, что уже скоро гости и местные жители в любой момент смогут воспользоваться мобильными сервисами, получить доступ к цифровым платформам. Ввести вышку в эксплуатацию планируют до конца года.

В поселке живет более 400 человек, летом – больше. Поселок достаточно большой и расположен на берегу реки Водлы. Местные жители ранее жаловались на качество связи, да и не все сотовые операторы работают.

Кроме того, до конца этого года услугами сотовой связи планируют обеспечить жителей поселков Лахколампи, Совхоз «Ильинский», Куликово, Вялимяки, Нурмойлу. В первом полугодии 2027 года планируют ввести в эксплуатацию базовую станцию в поселке Волдозеро.