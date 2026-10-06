КЦБК получил награду за профориентационный проект для школьников

Интерактивная экскурсия «Код качества» стала лауреатом республиканского конкурса «Горизонты Карелии-2026».

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Карелии

Интерактивная экскурсия для школьников Кондопожского ЦБК (КЦБК, входит в Группу компаний Тайга) «Код качества» получила высокое признание на республиканском уровне. Новый маршрут комбинат представил этой весной во время всероссийской акции «Неделя без турникетов». Он понравился не только гостям предприятия, но и жюри конкурса Центра опережающей профессиональной подготовки Карелии, которое отметило проект КЦБК в номинации «Партнёрство: бизнес и образование».

С 13 по 17 апреля ученики 8–9 классов посещали бумагоделательные цеха и корпоративный музей, а также пробовали себя в роли сотрудников производственной лаборатории, где с помощью специалистов проверяли бумагу на соответствие стандартам. На всех этапах школьники собирали подсказки для итогового задания – в финале экскурсии нужно было разгадать «код качества» кондопожской бумаги. За время весенней сессии интерактивную программу прошли 75 ребят, по отзывам участников, она получилась информативной и интересной.

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Экскурсию разработали специалисты отдела подбора и обучения персонала, административного отдела, производственной лаборатории и службы совершенствования бизнеса КЦБК специально к Году качества в Группе компаний Тайга. Инициаторами стали сотрудники предприятия Анна Бердникова и Елена Антипова, которые регулярно проходят профессиональную переподготовку, чтобы создавать уникальные профориентационные проекты.

Экскурсии для школьников проходят на комбинате уже много лет, и каждый год мы стараемся привносить в них что-то новое, необычное. С этого года учителям кондопожских школ мы предложили новый формат посещений: сформировать небольшие группы до 15 человек. Это позволяет уделить больше времени каждому гостю, посетить уже не один цех, а сразу несколько участков и музей, а также выполнить с ребятами практические задания. Также большой интерес к комбинату проявляют школьники из Петрозаводска и других районов Карелии. Экскурсии для них мы тоже стараемся делать интерактивными и познавательными,

– поделилась ведущий специалист по обучению отдела подбора и обучения персонала КЦБК Анна Бердникова.

12 октября на комбинате стартует новый сезон экскурсий в рамках акции «Неделя без турникетов». На этот раз команда КЦБК подготовила эко-детектив: 2026 год объявлен на предприятии Годом экологии.