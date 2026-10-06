Директора школы оштрафовали за протухшие котлеты и курицу

В Муезерском к ответственности привлекли руководство школы за нарушения на пищеблоке

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Нарушения в столовой одной из карельских школ выявили сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора. Руководство образовательного учреждения наказали.

Столовую школы в поселке Муезерский проверили в мае. В морозильниках хранились блины, котлеты и куриные голени без маркировки, а у фрикаделек, котлет, куриной грудки, голени и бедер истек срок годности. Вдобавок для части продуктов были нарушены условия хранения, установленные производителем. В другом помещении оттаивали куриные окорочка с истекшим сроком годности. Специалисты заключили, что такая продукция может быть опасна.

В середине сентября Россельхознадзор привлек директора школы к административной ответственности, назначив штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 5 октября.