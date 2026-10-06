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6 октября 2026
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Россия

Российский актер Василий Попов умер от обширного инсульта

Актер из фильмов «Атака» и «Генерал» ушел из жизни в возрасте 78 лет
горящая свеча на темном фоне
Фото: Алиса ИИ

Российский актер театра и кино Василий Попов умер в 78 лет, не дожив три дня до своего дня рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников артиста.

По данным источника, причиной смерти актера стал обширный инсульт. Он неделю провел в больнице, но выкарабкаться не сумел. Попова не стало 3 октября.

Широкому кругу зрителей Василий Попов был известен по ролям в таких фильмах как «Атака», «Имя», «Генерал», «Охота на лис».

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