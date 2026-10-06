Перейти к основному содержанию
6 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Иномарка столкнулась с выскочившим на трассу хищником: люди в больнице

Три человека после ДТП попали в больницу, зверь погиб
Карета скорой помощи
Фото: Петрозаводск говорит

Легковой автомобиль сбил выбежавшего на дорогу медведя в Томской области. О происшествии сообщает канал BAZA. В дорожной аварии пострадали три человека, всех госпитализировали.

Автомобиль Ford Mondeo 5 октября ехал по дороге «Камаевка – Асино – Первомайское». Около 21:00 на трассу выбежал медведь. После столкновения с хищником машина улетела в кювет. 

В аварии травмы получили 28-летний водитель, 19-летняя девушка и 24-летний мужчина – с ушибами и порезами их доставили в ближайшую больницу.

Медведь погиб. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 

Ранее сообщалось о том, что пожилой рыбак едва спасся от набросившегося на него медведя.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: 25-летнюю россиянку осудили за убийство новорожденного ребенка

Метки