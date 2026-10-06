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6 октября 2026
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Автоклуб 10 RUS

В Петрозаводске дорожники будут ждать хорошую погоду для ремонта

Три участка дорог должны привести в порядок
знак дорожные работы
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Несмотря на осень в карельской столице продолжают ремонтировать дороги. 

Дорожникам предстоит привести в порядок участок на Ленинградской улице – от Сорокского проезда до Первомайского проспекта, часть Первомайского проспекта - от Ленинградской улицы до улицы Анохина и часть улицы Кирова - от Вольной до проспекта Ленина.

По информации главы города, на Кирова специалисты провели фрезеровку колодцев, срежут старый асфальт.

Как только будут благоприятные погодные условия, подрядчик приступит к подготовке основания и укладке нового асфальта.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: В Карелии пешеходов призвали стать видимыми в штормовую погоду

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