Лечь в больницу в Карелии можно будет только после вакцинации

Минздрав Карелии введет новые правила плановой госпитализации. Лечь в больницу скоро можно будет только при наличии сертификата о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«В некоторых субъектах России эта мера применяется. Но с учетом того, что у нас не достигнута хорошая иммунная прослойка, мы решили подождать с этим распоряжением. 15-20 июля оно будет издано. Это необходимо, чтобы плановая помощь оказывалась»,

– объяснил Охлопков.



По словам министра, для создания иммунной прослойки надо вакцинировать 290 тысяч жителей Карелии. Сейчас привито 100 тысяч человек первой дозой, 81 тысяча человек – второй. По доле привитых Карелия занимает 25 место среди регионов России.



«Сейчас идет ажиотажный спрос на вакцинацию. Есть определенные проблемы с доставкой препаратов, но мы ожидаем поставок, дефицита не будет», – обещал министр. (фото prioritet03.ru)