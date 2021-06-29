Главный внештатный терапевт республики Наталья Везикова рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Об этом доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии ПетрГУ рассказала во время сегодняшней прямой линии.

По ее словам, прививаться пока нельзя беременным женщинам, хотя исследования прошли успешно. Также онкобольным в стадии обострения; людям, у которых есть выраженная аллергическая реакция на компоненты препарата; детям до 18 лет.

Ранее Роспотребнадзор выпустил постановление об обязательной вакцинации в Карелии отдельных категорий граждан, документ опубликован на сайте управления. Под это подпадают сфера услуг, вахтовики, туризм, питание, страховая сфера, досуг, ЖКХ и еще множество категорий. Граждане должны быть привиты на 60 процентов до 27 июля и 27 августа.