Лоукостер «Победа» с 17 июля запустит рейсы в Турцию

Компания «Победа» с 17 июля начнет совершать ежедневные авиаперелеты в Турцию. Рейсы стартуют из Шереметьево в Аланию, это только начало полетной программы лоукостера, сообщает авиаперевозчик 29 июня на официальном сайте.

Продажа билетов по первому международному направлению «Победы» из Шереметьева уже открыта. Основным аэропортом компании является Внуково, от него лоукостер тоже не отказывается.

Ранее «Победа» сообщала, что 1 августа из Шереметьево начнут летать самолеты в Даламан и Бодрум. В первый указанный город запланированы перелеты четыре раза в неделю, во второй – три. С этого же дня авиакомпания планирует удвоить частоту полетов в Турцию. Предполагается, что каждый день будут осуществляться и рейсы в Анталию.

Напомним, «Победа» входит в состав группы «Аэрофлот», самолеты которой летают в Турцию с 22 июня. (фото: aviakompaniya.com)