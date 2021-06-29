Алексея Щепина осудили за передачу земли возле озера Байкал

И.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии - министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина осудили в Бурятии по делу о совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.

Суд в Улан-Удэ вынес приговор карельскому чиновнику 28 июня, пишет «МК в Карелии». Щепина обвиняли в превышении должностных полномочий во время его руководства агентством лесного хозяйства в Бурятии.

Щепина обвиняли в том, что он поставил подпись под документом, передающим в аренду коммерческой фирме участок земли в водоохранной зоне озера Байкал. Арендатор вырубил лес и производил земляные работы, что, по мнению следователей, нарушило экологию.

Суд постановил назначить наказание в виде 4 лет свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности. За истечением срока давности Щепина освободили в зале суда.

В правительстве республики знают о решении суда, но, по словам пресс-секретаря губернатора Марины Кабатюк, пока не планируют принимать каких-либо кадровых решений по Алексею Щепину до момента вступлении приговора в силу. Также в правительстве не исключают, что решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Пресс-секретарь главы также сообщила, что при назначении на должность в Карелию, в период работы Щепина в управлении охраны, защиты и воспроизводства лесов федерального агентства лесного хозяйства у правоохранительных органов к чиновнику вопросов не было. (фото с сайта правительства Карелии)