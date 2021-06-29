652 человека умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 20 616 человек. Умерли 652 пациента, выздоровели - 14 697. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 6209 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1374, в Архангельской области - 211, в Ленинградской области - 172, в Мурманской области - 160, в Вологодской области - 111.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 493 557 раз. Скончались 134 545 человек.

Напомним, в Карелии 28 июня коронавирус выявлен у 173 человек. Министр здравоохранения региона заявил о начале пика третьей волны эпидемии в республике. Фото userapi.com