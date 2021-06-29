Центробанк выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой

Центробанк России 30 июня выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой из популярного советского мультфильма. Они будут выполнены из серебра и недрагоценных металлов, сообщается на сайте ЦБ.

«Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России. Мультипликационный фильм был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии «Союзмультфильм», его первая часть вышла в 1969 году»,

- говорится в сообщении.

Будут выпущены серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.

Тираж серебряной монеты составит 7 тысяч штук. Общий тираж монеты из недрагоценного металла - миллион штук. Они будут являться законным платежным средством в России. Фото Банка России