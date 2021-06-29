Министр заявил о начале пика третьей волны Covid-19 в Карелии

Карелия находится в начале пика третьей волны коронавируса. Эта волна намного сильнее второй. Такое заявление сделал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам чиновника, всю мощность коек для зараженных Covid-19 в республике пришлось развернуть за три дня. Во время второй волны они плавно вводились в строй в течение двух месяцев. Сейчас в сутки в ковидные госпитали Карелии поступают в среднем 120 человек.

«Средний возраст пациентов с Covid-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет. Количество тяжелых случаев в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов молодого возраста 27-45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, сразу поступают в стационар»,

- отметил Охлопков.

По словам министра, в Петрозаводске сейчас есть пять аппаратов СКТ. Они работают в круглосуточном режиме и справляются с нагрузкой.

При выполнении томографии у пациентов молодого возраста часто обнаруживается значительное поражение легких - КТ 3-4 при давности заболевания 3-5 дней. Болезнь развивается стремительно. Это отражается и на количестве летальных исходов.

«Палаты ИТАР в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн работают с максимальной нагрузкой, койки постоянно находятся в обороте. Так, в РИБ до 65% пациентов ИТАР в сутки переводятся на инвазивную вентиляцию легких. Среднее количество дней на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с частым фатальным исходом»,

- заявил Охлопков. Чиновник отметил, что подавляющее число заболевших - это непривитые люди.

Напомним, в Карелии 28 июня выявлены 173 новых случая заражения коронавирусом. Фото 31tv.ru