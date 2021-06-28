В Карелии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, в Карелии вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление от 27 июня подписала главный санитарный врач республики Людмила Котович. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Котович обозначила ряд категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Среди них, граждане, осуществляющие деятельность на основании трудового договора, гражданско-правового договора, служебного контракта в следующих сферах:

-) торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- общественного питания;

-) производствах (организациях), привлекающих специалистов для работ вахтовым методом;

-) туризма, в том числе оказывающих услуги на объектах размещения;

-) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, бассейнов, бань, саун;

-) парикмахерских услуг, салонах красоты, услуг по уходу за ногтями и кожей рук;

-) клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

-) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

-) общественного транспорта;

-) образования, летнего оздоровительного отдыха, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

-) жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

-) культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек);

-) досуговых, развлекательных (в т.ч. детских игровых комнат, детских развлекательных центров), зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

-) театров, кинотеатров, концертных залов;

-) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

-) государственной гражданской и муниципальной службы, деятельности органов власти и подведомственных им организаций.

Руководителям органов и организаций рекомендовано до 27 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 27 августа – вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников. Также рекомендовано усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников. (фото mgppu.ru)