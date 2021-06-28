На улице Чапаева незаконно снесены ограждения

Мэрия Петрозаводска обратилась в полицию из-за незаконного сноса ограждений на улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в рамках муниципального контракта металлические конструкции устанавливало ООО «Тор». Подрядчик должен был смонтировать более четырех тысяч погонных метров ограждений.

В связи с ненадлежащим качеством выполнения работ они не были приняты. Оплату по контракту также не проводили. Более того, за невосстановление благоустройства в срок в ноябре 2020 года подрядчик был оштрафован. Действие ордера на производство работ истекло в октябре. Фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»