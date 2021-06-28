МЧС предупреждает о сильных дождях на юге Карелии

В течение суток 29 июня и ночью 30 июня в южных и юго-восточных районах Карелии ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах возможно усиление ветра до 15-17 м/с, сообщает МЧС.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, а также Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский районы.

В министерстве рекомендуют жителям и гостям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам, не оставлять транспортные средства вблизи от слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, движение по пешеходным подвесным мостам. Не рекомендуется выходить в акватории крупных водоемов. Фото umihelp.com